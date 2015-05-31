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الزمالك يدرس بناء إستاد سعته 60 ألف متفرج .. واستثمارات قيمتها مليار جنيه

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الزمالك يدرس بناء إستاد سعته 60 ألف متفرج .. واستثمارات قيمتها مليار جنيه الزمالك يدرس بناء إستاد سعته 60 ألف متفرج .. واستثمارات قيمتها مليار جنيه

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل عرض الشركة الإسبانية لبناء إستاد للفريق في فرع النادي الثاني في 6 أكتوبر.

وأوضح مرتضى: "الشركة الإسبانية عرضت بناء إستاد بسعة 60 ألف متفرج، وبناء فرع النادي بالكامل خلال 36 شهرًا".

وأضاف في تصريحات لقناة "النهار ": "يتضمن العرض البداية ب30 ألف عضوية قيمة كل منها 60 ألف جنيه، بما يعني أن النادي سيحصد ملياري جنيه".

وتابع: "الشركة الإسبانية ستحصل على 50% من الأرباح، بما يضمن للزمالك إيرادات قيمتها مليار جنيه".

وأتم مرتضى منصور: "هذا العرض سيتم مناقشته في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة".

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