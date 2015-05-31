اليوم.. محاكمة ماهينور المصرى فى قضية "اقتحام قسم شرطة الرمل" بالإسكندرية

تصدر محكمة جنح مستأنف الرمل، اليوم الأحد النطق بالحكم فى قضية الناشطة السكندرية ماهينور المصرى على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل.

وكان عدد من المحامين الحقوقين، أصدروا أمس بياناً للتضامن مع ماهينور المصرى المحامية والناشطة السياسية، وقال المحامون فى بيانهم: "لما كانت الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها واقعا يعايشه المحامون بشكل يومى وذلك أثناء وبسبب تأدية عملهم. وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هى التنكيل الذى يصل فى أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن تجلى هذا المثل فيما حدث من وقائع بتاريخ 29/3/2013 من الاعتداء والقبض على ماهينور عبد السلام المصرى المحامية وبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية الأمر الذى معه تم إخلاء سبيلهم والتعنت فى حق الزميلة بدون أى سند من القانون وذلك أثناء تأديتهم لعملهم وبمناسبة تواجدهم داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة إحدى القضايا".

وتابع البيان: "ولما كانت هذه الواقعة هى ليست الأولى من نوعها التى تحط من كرامة وقدسية مهنة المحاماة فإننا نشكك فى كل ما تم من إجراءات قانونية خلال تحقيقات النيابة وخلال جلسات المحاكمة. ونندد بتخلى نقابة المحامين عن دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها. ونناشد زملاء المهنة بالتضامن مع أول صيحة اعتراض على ما نعانيه جميعا داخل أقسام الشرطة والنيابات وساحات المحاكم بأنواعها".

وأضاف البيان "رفعنا لواء كرامة المهنة وكرامة زملائنا على أعتاقنا وحملنا أنفسنا مسئولية الدفاع عن ثوابت المحاماة والعودة بالنقابة إلى مكانتها الصحيحة وهى قلعة الحريات".

- محامون يعتصمون بمعهد المحاماة فى الإسكندرية للتضامن مع ماهينور المصرى