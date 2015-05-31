جنح العجوزة تنظر اليوم محاكمة "الملكة شاهى"المتهمة بإدارة 80موقعا إباحيا

تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسينى، وبحضور على السيسى وكيل النيابة، بسكرتارية محمد جبر، أولى جلسات محاكمة "الملكة شاهى"، المتهمة بإدارة 80 موقعًا إباحيًا.

كان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، قد أحال المتهمة بإدارة 80 موقعًا للأفلام الإباحية للمحاكمة العاجلة، وأمر باسم أحمد وكيل أول النيابة، بحبس الطالبة التى تُلَقَّب بـ"الملكة شاهى"، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إدارة 80 موقعًا جنسيًا على شبكة الإنترنت، واستقطاب راغبى المتعة لممارسة الجنس مع الساقطات مقابل 1500 جنيه، حيث تم ضبطها بعد مداهمة شقتها فى المهندسين.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب عثرت على أجهزة لاب توب ومقاطع فيديو لسيدات أثناء ممارستهن الجنس مع الرجال، فضلاً عن مواقع إباحية تديرها المتهمة.

وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنها تدرس فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وتُلقب بـ"الملكة شاهى"، وأشرفت على معظم المواقع الإباحية المعروفة على شبكات الإنترنت.

- "الملكة شاهى"تركت أهلها فى بشتيل وسقطت فى بحر الرذيلة بالمهندسين.. طالبة التجارة أدارت 80 موقعا إباحيا لبيع المنتجات الجنسية والأفلام.. وقالت: باصرف على نفسى من عرق جبينى.. ومحاكمتها الأحد المقبل