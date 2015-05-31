أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية: خطابات السيسى الشجاعة حفزتنى لزيارة مصر

Google+ Print
رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية: خطابات السيسى الشجاعة حفزتنى لزيارة مصر رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية: خطابات السيسى الشجاعة حفزتنى لزيارة مصر
قالت رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، إن خطابات الرئيس السيسى الشجاعة وحكمة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شجعتها على زيارة ، موضحة إن "زيارتها الأولى للقاهرة أمر ضرورى للغاية، لأن مصر دولة محورية فى ظل تصاعد نفوذ الإرهابيين والمتطرفين، الذين يشكلون أزمة حقيقة فى العالم أجمع".

وأضافت رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، فى حوارها ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع على شاشة "سكاى نيوز" عربية، مساء أمس السبت، "لقد حفزتنى خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى اعتبرها شجاعة للغاية، لزيارة مصر، وتصحيح سوء الفهم بشأن رؤيتنا للعالم العربى والأحداث، ومناقشة جهود مكافحة الإرهاب، كما رأيت فى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رجلاً يتسم بالحكمة، ومن مصلحة أوروبا الحديث مع رجال مثله، يمتلكون هذا القدر من المعرفة والقيم الجيدة".

وأوضحت رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، أن الحزب لطالما فرق جيدًا بين الدين الإسلامى كدين، والتطرف، معربة عن قلقها من صعود السلفيين، ولاسيما بعد انتشار هذه النماذج فى بلدها.

وأبدت اعتراضها على ارتداء الحجاب فى فرنسا، قائلة إنه يجب على المسلمين فى فرنسا احترام قانون هذا البلد العلمانى، فالعلمانية لا تدعم أى مكان من أماكن العبادة مهما كانت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر