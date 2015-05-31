رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية: خطابات السيسى الشجاعة حفزتنى لزيارة مصر

قالت رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، إن خطابات الرئيس السيسى الشجاعة وحكمة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شجعتها على زيارة مصر ، موضحة إن "زيارتها الأولى للقاهرة أمر ضرورى للغاية، لأن مصر دولة محورية فى ظل تصاعد نفوذ الإرهابيين والمتطرفين، الذين يشكلون أزمة حقيقة فى العالم أجمع".

وأضافت رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، فى حوارها ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع على شاشة "سكاى نيوز" عربية، مساء أمس السبت، "لقد حفزتنى خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى اعتبرها شجاعة للغاية، لزيارة مصر، وتصحيح سوء الفهم بشأن رؤيتنا للعالم العربى والأحداث، ومناقشة جهود مكافحة الإرهاب، كما رأيت فى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رجلاً يتسم بالحكمة، ومن مصلحة أوروبا الحديث مع رجال مثله، يمتلكون هذا القدر من المعرفة والقيم الجيدة".

وأوضحت رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، أن الحزب لطالما فرق جيدًا بين الدين الإسلامى كدين، والتطرف، معربة عن قلقها من صعود السلفيين، ولاسيما بعد انتشار هذه النماذج فى بلدها.

وأبدت اعتراضها على ارتداء الحجاب فى فرنسا، قائلة إنه يجب على المسلمين فى فرنسا احترام قانون هذا البلد العلمانى، فالعلمانية لا تدعم أى مكان من أماكن العبادة مهما كانت.