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6 نصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها أثناء تقلبات الطقس

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6 نصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها أثناء تقلبات الطقس 6 نصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها أثناء تقلبات الطقس
تقلبات الطقس من أصعب الأشياء نمر بها هذه الأيام، وأيضا أصبحت حديثنا الذى لا ينتهى، ولكن هذا الطقس المتقلب يتسبب فى الكثير من القلق لدى المرأة أثناء فترة الحمل، ولذا يجب أن تتعرف كل امرأة حامل على ما يجب أن تفعله لكى تقى نفسها من أضرار تقلب الطقس؟.

وحول هذا يشير الدكتور عمرو الشراكى استشارى السناء والتوليد ومدير مستشفى كوينز للتوليد، أنه من المتعارف أن درجة حرارة المرأة أثناء فترة الحمل تكون فى ازدياد دائم أى تكون مرتفعة أكثر من السيدات الأخريات.

ويقدم استشارى النساء والتوليد، بعض النصائح التى ينصح المرأة أثناء فترة الحمل اتبعاها وخاصة أثناء تقلبات الطقس وخاصة فى فصل الصيف، ومنها:

1- الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء والحليب وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.
>2- فى حالة ارتفاع درجة حرارة الطقس عليها التزام الجلوس فى المنزل وعدم التعرض لأشعة الشمس وذلك لتجنب الإصابة بضربة الشمس.
>3- الاستحمام بماء بارد.
>4- الإكثار من تناول الأطعمة ذات السكريات وأيضا المملحة.
>5- عند شعورها بفقدان الكثير من العرق عليها تناول السوائل بكثرة.
>6- الإكثار من تناول البطيخ والشمام.

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مصر 365