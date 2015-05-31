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د. إيمان السيد تكتب: الاستغلال العاطفى

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د. إيمان السيد تكتب: الاستغلال العاطفى د. إيمان السيد تكتب: الاستغلال العاطفى
الاستغلال العاطفى نمط هدم وتحطيم للصحة النفسية والعاطفية للآخر، أسلوب يفوق المعاملات السيئة فهو من أسوأ أنواع الاستغلال والإيذاء للآخر ويحتوى على طرق متنوعة من المناورات وأساليب التحكم فى الآخر فهو شكل من أشكال التعسف والإيذاء، ونرى بعض الأشخاص الذين يقومون باستغلال الآخرين والعمل على نقاط ضعفهم بسبب عاطفته تجاهه أو بأسلوب مُبتذل تحت شعار الحب والشراكة.

ونجد شكوى البعض من معاملة الزوج السيئة نظرًا لعلمه بعاطفته الجياشه تجاهه، وعلى جانب آخر تجد بعض الشخصيات تحاول بطرق المناورات لقضاء حاجاتها من الآخرين باللعب على مشاعر الآخر وتُعتبر كل هذه الوسائل طرقا سيئة مُبتذلة لا تصدر إلا من شخصيات ليست سوية بداخلها، تحاول تعويض بعض النواقص من خلال الآخر سواء بتشويهه أو استغلاله.

وذلك من أكبر أسباب حدوث الصدمة لمقدم المساعدة أو المُحب، مما يُشعره بالإحباط والتعاسة والشك فى الآخرين ومحاولة تجنب التعامل، وغالبًا فى العلاقات الزوجية أو الشراكة ما يتسم هؤلاء بهذا السلوك، وهم أشخاص يتصفون بالأنانية ويوجدون على أشكال متنوعة سواء استغلال عاطفى أو مادى أو استغلال الأصدقاء، فتجد هذا يأخذ ولا يعطى ويسعى لتحقيق أهدافه دون مراعاة شعور الآخر .

فهؤلاء يظهرون أولاً بمظاهر الخداع لجذب الآخر وبعضهم يستخدم الكلمات المؤثرة على مشاعرك أو بطرق المناورات غير الظاهرة.. فاحذر هؤلاء.

وإذا شعرت تجاه أى شخص بذلك، حاول حماية نفسك والحفاظ على هويتك وشخصيتك وعزز تقديرك لذاتك ولا تدع الآخرين يستغلونك.

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مصر 365