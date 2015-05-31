مباحث القاهرة تضبط عاطلا هاربا من أحكام بالسجن المؤبد فى المطرية

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية من ضبط "أحمد س س ا" 30 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الشرابية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن خلال الفحص تبين أنه محكوم عليه فى عدد من القضايا، وهى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 17/11/2011م، وقضية مخدرات أخرى والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 5/4/2011م، وقضية مخدرات ثالثة والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 10/1/2012م، وقضية مخدرات رابعة، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 20/3/2012، وقضية مخدرات خامسة، والمقضى فيها بالسجن سنة بجلسة 5/12/2011م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .