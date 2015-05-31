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مباحث القاهرة تضبط عاطلا هاربا من أحكام بالسجن المؤبد فى المطرية

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مباحث القاهرة تضبط عاطلا هاربا من أحكام بالسجن المؤبد فى المطرية مباحث القاهرة تضبط عاطلا هاربا من أحكام بالسجن المؤبد فى المطرية
تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية من ضبط "أحمد س س ا" 30 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الشرابية.

ومن خلال الفحص تبين أنه محكوم عليه فى عدد من القضايا، وهى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 17/11/2011م، وقضية مخدرات أخرى والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 5/4/2011م، وقضية مخدرات ثالثة والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 10/1/2012م، وقضية مخدرات رابعة، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 20/3/2012، وقضية مخدرات خامسة، والمقضى فيها بالسجن سنة بجلسة 5/12/2011م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

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