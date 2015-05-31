إصابة 8 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات سابقة بسوهاج

تمكن ضباط فرع بحث الجنوب برئاسة العميد محمود حسن رئيس الفرع بمشاركة ضباط وحدة مباحث البلينا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة وقعت بناحية قرية يعقوب دائرة مركز البلينا تم تبادل إطلاق النار فيها مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من طرفى المشاجرة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع بوقوع مشاجرة بين طرف أول عائلة شمندى عبد الرازق م ع 54 عاما عامل مصاباً " بطلق نارى فتحة دخول وخروج بالركبة اليسرى " وأحمد م م ا20 عاما عامل مصاباً " بطلق نارى فتحة دخول وخروج بالركبة اليسرى و" محمد أ ا 67 عاما عامل ومؤمن م أ 18 عاما طالب مصابين "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم".

وبين طرف ثان عائلة عبد العال ح ع ع36 عاما عامل مصاباً " باشتباه كسر بالساعد الأيسر وجرح رضى بفروة الرأس "و إسماعيل ع ع22 عاما طالب ومحمد أ ع 16 عاما طالب مصابين "بكدمات بالوجه والرأس".

الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية وأن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم نتج عنها المشاجرة وإصابة رفاعى ع أ 23 عاما عامل ويقيم بذات الناحية لا ينتمى للطرفين تصادف تواجده بالمكان "بطلق نارى فتحة دخول وخروج بالعضد الأيسر ودخول بالصدر الحالة العامة سيئة".

تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهم أثناء المشاجرة مما نتج عنه إصابتهم.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط السلاح المستخدم وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3121 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.