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ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات بالسنطة

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ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات بالسنطة ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات بالسنطة
تمكن ضباط مباحث مركز السنطة من القبض على عاطل مسجل شقى خطر مقيم قرية ميت يزيد محكوم عليه بالسجن 3سنوات فى قضية مخدرات.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بتمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز السنطة والقوة المرافقة له من القبض على المتهم رامى سمير أحمد إسماعيل 29سنة عاطل مسجل شقى خطر محكوم عليه بالسجن 3سنوات فى القضية 44010جنايات مركز السنطة مخدرات تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.

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