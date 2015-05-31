موظف يقتل شقيقين بالمراغة سوهاج بمساعدة عاملين بسبب خلافات مادية

لقى شقيقان مصرعهما على يد موظف، أطلق عليهما النار من سلاح مرخص له بموجب عمله، وذلك بدائرة مركز شرطة المراغة ناحية قرية الجزازرة دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة، بمصرع شقيقين عقب إصابتهما بطلقات نارية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث مركز شرطة المراغة، وتبين من التحريات التى أشرف عليها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة، والنقيب مصفى المشتب معاون أول مباحث المركز، بوصول محمد.ا.ع، 33 عامًا مبيض محارة إلى مستشفى المراغة المركزى جثة هامدة، أثر إصابته "بطلق نارى"، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، ووصول شقيقه محمود 30 سنة، مبيض محارة أيضًا، مصاباً "بطلق نارى أسفل الصدر فتحتى دخول وخروج من الظهر"، وتوفى منذ قليل داخل المستشفى وكلاهما يقيم بناحية الجزازرة دائرة المركز.

وبسؤال والد زوجة المتوفى، أتهم أبو زيد.ر.ع.أ، 38 عامًا، موظف ويقيم بدائرة مركز طهطا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مادية سابقة.

وأضافت تحريات وحدة مباحث المركز بقيام رمضان.ح.أ.ر، 44 عاما، عامل وفتحى.ر.ح.أ، 15 عامًا، عامل، ويقيمان دائرة مركز طهطا بالاشتراك مع المتهم المذكور بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت أحدها عن القبض على المتهمين، كما تم ضبط بحوزة المتهم أبو زيد.ر.ع.أ، سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم طويل، تحمل رقم 944271 وعدد"2" خزينة خاصة بالسلاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2393 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.