إصابة عاطل بكسر بقدمه اليمنى لقفزه من الطابق الثالث أثناء ضبطه بالغربية

أصيب عاطل مقيم بقرية إبشواى الملق مركز قطور محافظة الغربية بكسر بقدمه اليمنى، مطلوب ضبطه فى قضية ضرب، بعد أن قفز من فوق سطح منزله المكون من ثلاث طوابق، فى محاولة للهرب من القوات أثناء ضبطه، وتمت السيطرة على المتهم، وعثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 8 قطع حشيش ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد طارق داوود مأمور مركز قطور، يفيد أنه أثناء قيام ضباط بوحدة مباحث مركز قطور بحملة تنفيذ أحكام، وأثناء القبض على المتهم علاء.س.م، 30 سنة، عاطل مقيم بقرية أبشواى دائرة المركز، مطلوب ضبطه فى القضية 3020 جنح المركز (ضرب)، ولدى استشعاره بتواجد القوات قام بالقفز من سطح المنزل بالطابق الثالث محاولاً الهرب.

وقد تم القبض عليه وتبين إصابته (بكسر بالقدم اليمنى)، وعثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 8 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ 510 جنيهات وسكين، وبسؤال المتهم عن حيازته للمضبوطات أكد أنها بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 11862 جنايات مركز قطور، وباشرت النيابة العامة التحقيق.