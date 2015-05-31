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الصحة السعودية : 4 إصابات جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس "كورونا"

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الصحة السعودية : 4 إصابات جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس "كورونا" الصحة السعودية : 4 إصابات جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة عن أربع إصابات جديدة ووفاة ثلاث حالات بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الوزارة فى بيان مساء السبت، إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس بالهفوف وتوفيت ثلاث حالات بالهفوف والطائف لترتفع عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلى 1014 حالة والوفيات إلى 445 حالة، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء كانت قد بلغت 561 حالة، فيما تبقى 7 حالات تحت العلاج بالإضافة إلى حالة معزولة بالمنزل.
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