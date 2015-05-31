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"الصحة": تطبيق المرحلة الثانية من العلاج بالكروت الذكية أول يوليو

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"الصحة": تطبيق المرحلة الثانية من العلاج بالكروت الذكية أول يوليو "الصحة": تطبيق المرحلة الثانية من العلاج بالكروت الذكية أول يوليو
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أنه سيتم بدء المرحلة الثانية من مشروع علاج غير القادرين بنظام الكروت الذكية أول يوليو فى 15 محافظة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تستهدف علاج 4.8 مليون مواطن.

وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه مستهدف فى فترة من 3: 4 سنوات، أن يخدم المشروع 23 مليون مواطن بالجمهورية، لتنتشر الخدمة فى 5 آلاف وحدة بقرى المحافظات.

وأوضح وزير الصحة، أن مشروع علاج الأسر الفقيرة بالكروت الذكية يسير بشكل منتظم منذ افتتاحه أول يناير الماضى، مؤكدًا أن المشروع يكلف 3.7 مليار جنيه ويستفيد منه 7.2 مليون مواطن بـ27 محافظة، ويتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال 18 شهرًا تنتهى فى يونيو 2016.


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