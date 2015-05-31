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رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية: مصر جاذبة للاستثمار ونعلم تاريخها جيدا

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رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية: مصر جاذبة للاستثمار ونعلم تاريخها جيدا رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية: مصر جاذبة للاستثمار ونعلم تاريخها جيدا
قال وونج كانج رئيس جمعية الصداقة الكورية المصرية، أنه سيلتقى ضمن وفد كورى بالرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء غدا، لتناول مجموعة من الأمور المهمة على رأسها تعزيز العلاقات والفرص الاستثمارية فى ، مؤكدا أن مصر أكثر دولة جذبا للاستثمارات.

وأضاف كانج خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" إن مصر اليوم تتطور مع القيادة الجديدة، لذا يجب وقوف كوريا الجنوبية بجانب مصر فى مجال التكنولوجيا والمجالات الأخرى، مضيفا: "نعلم جيدا التاريخ والحضارة المصرية، ولابد من أن نسهم لتعزيز سبل الدعم الاقتصادى بين القاهرة وكوريا الجنوبية".

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