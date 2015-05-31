بالفيديو والصور.. محمد سلطان يقبل الأراضى الأمريكية فور وصوله

تداول نشطاء لقطات فيديو وصور للحظة وصول محمد سلطان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إفراج السلطات المصرية عنه فور تنازل سلطان عن جنسيته المصرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رفضت طلب القنصلية الأمريكية بالإفراج عن المتهم رغم إضرابه عن الطعام الذى وصل إلى 490 يومًا، وسوء حالته الصحية والتنقل عبر سرير طبى متحرك، وبعد صور حكم نهائى ضد المتهم الذى كان يحاكم فى قضية غرفة عمليات رابعة تقدم دفاعه بطلب ترحيله طبقا للقانون الخاص بتسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم بشرط تنازلهم عن الجنسية المصرية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا فى أول تطبيق للقانون 140 لسنة 2014 بترحيل الصحفى الأسترالى بيتر غرسيت، والمتهم ببث تقارير «تحرض على العنف» عبر قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنجليزية فيما يعرف بقضية «خلية ماريوت»، والذى حُكم عليه بالسجن 7 سنوات إلى بلاده، بينما رفض طلب الصحفى محمد فهمى المتهم فى ذات القضية بعد تنازله عن جنسيته المصرية، لأنه تقدم بطلب الترحيل بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.



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