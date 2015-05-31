رابطة العالم الإسلامى تستنكر الجريمة الإرهابية بـ"الدمام"

استنكرت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى الجريمة الإرهابية التى استهدفت المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام بالسعودية أمس.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، فى بيان صدر أمس السبت، "إن هذه الجريمة الإرهابية التى استهدفت المصلين فى جامع العنود بمدينة الدمام هى امتداد للفكر المتطرف الذى تغلغل عند فئة اتخذت العنف والقتال والتفجير منهجا لها وأن هذه الأعمال الإجرامية هى خروج عن تعاليم الإسلام الحنيف وهى دعوة إلى الإفساد فى الأرض، وزعزعة الأمن، وإشاعة الذعر بين المسلمين الآمنين".

وأكد أن إشعال الفتن الطائفية، وإزكاء العداوة بين المسلمين، وإغراقهم فى صراعات تدفع مجتمعاتهم للاقتتال، هى أكبر جريمة يقوم بها هؤلاء الإرهابيون.

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