محافظ كفر الشيخ:سأستغل المناطق الفراغ لإقامة محال تجارية للشباب

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه لن يترك مكاناً بمدينة كفر الشيخ فارغاً دون استغلال، مشيراً أن 40% من أهالى كفر الشيخ شباب لا يعملون ويجلسون على المقاهى بدون عمل، ولابد من توفير فرصة عمل لهم، وهذه مهمتى ولا نضع رؤوسنا فى الرمال كالنعام.

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إقامة محال متنوعة فى كل مكان لتشغيل الشباب، وأى محل سيتم فتحه سيعمل فيه أربعة من الشباب، وربما أكثر وسيكون لهم دخل يعينهم على الحياة ليكونوا أسرًا وهذا حقهم، وسيكون دخل تلك المحال لصالح رصف الطرق والمستشفى العام التى ستكون أفضل من أكبر مستشفيات القاهرة، ولرصف الطرق خاصة أن طرق مدينة كفر الشيخ تحتاج لإعادة رصف.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك الآلاف من الشباب يريدون المشاركة فى "مشروعك" ولزاماً علىَّ أن أجد لهم مكاناً لإقامة مشاريعهم، وهم معذورون لأنه ليس من المعقول أن يقيم كل شاب مشروعه فى بيته، وإذا لم يجد فماذا سيفعل؟ لذا قررت استغلال كل مكان غير مستغل بمدينة كفر الشيخ لتشغيل الشباب، وسيتم العمل على ذلك من خلال مراحل متعددة بمجرد الانتهاء من بناء عدد من المحال، وسأبنى بقية المحال فى مواقع أخرى والبداية الـ10 محال التى بجوار نادى مركز البحوث.

وأضاف المحافظ قائلاً: يأسفنى أن أجد المحال بمنطقة صنعاء التابعة للمحافظة المؤجرة الإقبال عليها ضعيف، لذا قررت إحياء تلك المنطقة الحيوية بمدينة كفر الشيخ، لتكون أفضل مناطق عاصمة المحافظة.