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وزارة الداخلية للمواطنين: "أى حد ليه حق ومش عارف ياخده يجيلنا"

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وزارة الداخلية للمواطنين: "أى حد ليه حق ومش عارف ياخده يجيلنا" وزارة الداخلية للمواطنين: "أى حد ليه حق ومش عارف ياخده يجيلنا"
طالب اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، المواطنين بالإبلاغ عن أى ضرر قد يلحقهم جراء معاملات المجرمين أو أفراد الداخلية الذين يتجاوزن القانون، قائلاً: "أى حد ليه حق ومش عارف ياخده يجيلنا".

وأكد "عبد الكريم" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع عبر فضائية "دريم2"، أن "الداخلية" تقف بجانب المواطنين ضد أى تهديد، ولكن على المواطنين مسئولية الإبلاغ وعدم السكوت على التجاوزات من خلال الطرق القانونية المتبعة بتحرير محضر فى أقسام الشرطة، وتابع: "إحنا مع الناس اللى بيحاول حد يخوفها وضد من يروعون أمن المواطنين".

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مصر 365