روسيا تطالب بريطانيا بوقف مزاد على لوحة "المساء فى القاهرة" المسروقة

قالت وزارة الداخلية الروسية أمس السبت إن مكتب الشرطة الدولية "الإنتربول" فى روسيا أرسل طلبا إلى الشرطة البريطانية لوقف مزاد على لوحة لفنان روسى شهير لكونها "مسروقة".

وقالت الوزارة إن اللوحة "المساء فى القاهرة" للفنان إيفان إيفازوفسكى سرقت عام 1997 من مجموعة خاصة فى مدينة موسكو.

واللوحة التى رسمت عام 1870 مدرجة على الموقع الإلكترونى لدار مزادات سوثبى بقيمة تقديرية تتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه إسترلينى "حوالى 2-3 مليون دولار" فى إطار مجموعة من اللوحات الروسية مقرر بيعها يوم 2 يونيو.

وأبلغت سوثبى رويترز أنها على علم بمزاعم سرقة اللوحة وأنها مراعاة لضوابط القانون لم تعثر على أى تسجيل لها فى قواعد بيانات الأعمال الفنية المسروقة بما فى ذلك قاعدة بيانات لوزارة الثقافة الروسية.

وقالت سوثبى فى بيان "لقد اتصلت سوثبى بشرطة موسكو التى أكدت أنها لا معلومات لديها تفيد بأن اللوحة المعروضة للبيع فى سوثبى مسروقة. وتجرى سوثبى اتصالا مع صاحب دعوى سرقة اللوحة".

وكان إيفان إيفازوفسكى- الذى عاش فى الفترة من عام 1817 حتى عام 1900- فنانا روسيا أرمينيا ينتمى لمدرسة الحقبة الرومانتيكية واشتهرت أعماله الفنية برسوم المناظر الطبيعية والبحرية.

- "الليل فى القاهرة" للروسى "ايفان ايفازوفسكى"بـ2مليون استرلينى فى سوثبى