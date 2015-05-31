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مصدر بـ"المترو": تشغيل أول قطار مكيف بالخط الأول الأسبوع الجارى بدون ركاب

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مصدر بـ"المترو": تشغيل أول قطار مكيف بالخط الأول الأسبوع الجارى بدون ركاب مصدر بـ"المترو": تشغيل أول قطار مكيف بالخط الأول الأسبوع الجارى بدون ركاب
أكد مصدر مسئول بشركة المترو أنه سيتم تشغيل أول قطار مكيف للخط الأول ضمن جدول التشغيل اليومى خلال الأسبوع الجارى بدون ركاب لمدة 10 أيام لحين الاطمئنان على سلامة إجراءات تشغيله بنسبة 100% قبل استقلال الركاب له.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن القطار المكيف الأول الذى سيدخل الخدمة ضمن الـ20 قطارا الجديدة المتعاقدة عليهم الشركة مع شركة هونداى روتم الكورية سيتوقف فى جميع المحطات مماثلا للقطارات العاملة فعليا على هذا الخط.

وقال المصدر إن شركة المترو بالاشتراك مع الشركة الكورية تنهى حاليا اختبارات التشغيل على هذا القطار، وتم تشغيله خلال فترة التوقف الليلية بشكل تجريبى، وسيتم تشغيله نهارا خلال الاسبوع الجارى ضمن جدول التشغيل اليومى لكن بدون السماح للركاب باستقلاله طوال 10 أيام، ليعقب الذلك السماح للركاب باستقلاله بعد التأكد من سلامة تشغيله بشكل تام.


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