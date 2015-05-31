أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تفاصيل تفجير خط الغاز للمرة الـ29 بمنطقة السبيل جنوب شرق العريش

Google+ Print
فجر مجهولون، فجر اليوم الأحد، خط الغاز بمنطقة السبيل جنوب شرق العريش، للمرة الـ29 من سلسلة الانفجارات التى طالت خطوط الغاز بمحافظة شمال سيناء.

وقال شهود عيان، إن انفجارًا هائلاً وقع بالمنطقة أعقبه تصاعد محدود لألسنة اللهب، وهرعت إلى الموقع قوات الأمن، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه تم الدفع بقوات أمنية خاصة إلى منطقة التفجير، وجارٍ تمشيط المنطقة بحثًا عن منفذى العملية، وانتشرت القوات بكل المناطق، وأغلقت محيط التفجير، وانتشرت على طول الطريق الدائرى بالعريش وتطلق نيرانها بكثافة.

وأضاف المصدر، أنه لم تقع أى إصابات أو خسائر بين صفوف القوات فى المعدات والآليات جراء عملية تفجير خط الغاز، لافتًا إلى أن التفجير تم على مسار الخط بمنطقة خالية من العمران، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام مجموعة مسلحين تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس، بحفر خندق أسفل الأنبوب وزرع كمية من المتفجرات وربطها بشريحة إلكترونية تم توصيلها عبر هاتف وتفجيرها عن بُعد ولاذوا بالفرار.

وسادت حالة من الهلع الشديد بين أهالى مناطق السبيل والمساعيد، بسبب قوة التفجير، وجاء التفجير فى توقيت فرض حظر التجوال بالعريش.

وقال مصدر بشركة الغاز، إن موقع التفجير فى أنبوب لا يعمل، حيث توقف الضخ بهذا المسار عقب التفجيرات الأخيرة .

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>إرهابيون يفجرون خط غاز بمدينة العريش بسيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365