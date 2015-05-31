تفاصيل تفجير خط الغاز للمرة الـ29 بمنطقة السبيل جنوب شرق العريش

فجر مجهولون، فجر اليوم الأحد، خط الغاز بمنطقة السبيل جنوب شرق العريش، للمرة الـ29 من سلسلة الانفجارات التى طالت خطوط الغاز بمحافظة شمال سيناء.

وقال شهود عيان، إن انفجارًا هائلاً وقع بالمنطقة أعقبه تصاعد محدود لألسنة اللهب، وهرعت إلى الموقع قوات الأمن، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه تم الدفع بقوات أمنية خاصة إلى منطقة التفجير، وجارٍ تمشيط المنطقة بحثًا عن منفذى العملية، وانتشرت القوات بكل المناطق، وأغلقت محيط التفجير، وانتشرت على طول الطريق الدائرى بالعريش وتطلق نيرانها بكثافة.

وأضاف المصدر، أنه لم تقع أى إصابات أو خسائر بين صفوف القوات فى المعدات والآليات جراء عملية تفجير خط الغاز، لافتًا إلى أن التفجير تم على مسار الخط بمنطقة خالية من العمران، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام مجموعة مسلحين تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس، بحفر خندق أسفل الأنبوب وزرع كمية من المتفجرات وربطها بشريحة إلكترونية تم توصيلها عبر هاتف وتفجيرها عن بُعد ولاذوا بالفرار.

وسادت حالة من الهلع الشديد بين أهالى مناطق السبيل والمساعيد، بسبب قوة التفجير، وجاء التفجير فى توقيت فرض حظر التجوال بالعريش.

وقال مصدر بشركة الغاز، إن موقع التفجير فى أنبوب لا يعمل، حيث توقف الضخ بهذا المسار عقب التفجيرات الأخيرة .

إرهابيون يفجرون خط غاز بمدينة العريش بسيناء