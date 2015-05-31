فحوص الـ «DNA» تؤخر تسليم جثامين شهداء «تفجير الدمام»

تقرر تأخير تشييع جثامين شهداء الانفجار الذي حدث في حي العنود بالدمام والذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين إلى حين الانتهاء من فحوصات الحمض النووي (DNA).

وأوضح الأستاذ طالب المطاوعة رئيس لجنة التشييع والعزاء ل"الرياض" أن تأخر تسلم جثامين الشهداء عائد إلى إجراء الفحوصات المخبرية على الأشلاء المتطايرة من جثامينهم، وحتى يتسنى ذلك فقد تقرر فتح سرادق العزاء للرجال في مجلس السيد الكبير بحي العنود، وللنساء في مجلس الحاج أبوشهيد، كما شرعت اللجنة في إعداد مخيم العزاء الذي سيقام في حي المحمدية بالدمام، والذي سيستقبل فيه ذوو الشهداء جموع المعزين عقب مراسم الدفن.

ولفت المطوع إلى أن مكان تشييع الشهداء لم يحدد بعد، مؤكداً أن اللجان العاملة في هذا الشأن تواصل اجتماعاتها للتنسيق لكل الأمور.

يذكر أن التفجير الإرهابي تسبب في استشهاد عبدالجليل بن جمعة الأربش وشقيقه محمد، ومحمد بن حسن بن عيسى، والسيد هادي الهاشم.