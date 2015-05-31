أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فحوص الـ «DNA» تؤخر تسليم جثامين شهداء «تفجير الدمام»

Google+ Print
فحوص الـ «DNA» تؤخر تسليم جثامين شهداء «تفجير الدمام» فحوص الـ «DNA» تؤخر تسليم جثامين شهداء «تفجير الدمام»

    تقرر تأخير تشييع جثامين شهداء الانفجار الذي حدث في حي العنود بالدمام والذي أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين إلى حين الانتهاء من فحوصات الحمض النووي (DNA).

وأوضح الأستاذ طالب المطاوعة رئيس لجنة التشييع والعزاء ل"الرياض" أن تأخر تسلم جثامين الشهداء عائد إلى إجراء الفحوصات المخبرية على الأشلاء المتطايرة من جثامينهم، وحتى يتسنى ذلك فقد تقرر فتح سرادق العزاء للرجال في مجلس السيد الكبير بحي العنود، وللنساء في مجلس الحاج أبوشهيد، كما شرعت اللجنة في إعداد مخيم العزاء الذي سيقام في حي المحمدية بالدمام، والذي سيستقبل فيه ذوو الشهداء جموع المعزين عقب مراسم الدفن.

ولفت المطوع إلى أن مكان تشييع الشهداء لم يحدد بعد، مؤكداً أن اللجان العاملة في هذا الشأن تواصل اجتماعاتها للتنسيق لكل الأمور.

يذكر أن التفجير الإرهابي تسبب في استشهاد عبدالجليل بن جمعة الأربش وشقيقه محمد، ومحمد بن حسن بن عيسى، والسيد هادي الهاشم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية