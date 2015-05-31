برشلونة يحقق رقما قياسيا بعد التتويج بكأس إسبانيا

(إفي): جمع فريق برشلونة هذا الموسم بين ثنائية الدوري والكأس المحليين في إسبانيا للمرة السادسة في تاريخه.

وتوج البرسا اليوم بلقب كأس الملك عقب فوزه على أتليتك بلباو في النهائي 3-1 ، ليضمه إلى لقب الليجا الذي ظفر به مؤخرا بعد منافسة مع غريمه ريال مدريد.

وسبق للبرسا أن جمع بين اللقبين في مواسم 1951-1952 ، 1952-1953 ، 1958-1959 ، 1997-1998 و2008-2009.

وأصبح الطريق ممهدا لفريق المدرب لويس إنريكي لتكرار إنجاز سلفه بيب جوارديولا بتحقيق ثلاثية لم تتحقق سوى مرة واحدة في تاريخ النادي في موسم 2008-2009 ، لكن بشرط الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي في النهائي يوم السادس من يونيو المقبل.

وبذلك أصبح برشلونة هو صاحب الرقم التاريخي في عدد مرات الفوز بالثنائية المحلية، حيث يتفوق على أتليتك بلباو نفسه صاحب الخمس ثنائيات، وريال مدريد الذي توج بها أربع مرات.