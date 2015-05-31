أخبار عاجلة

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يحقق رقما قياسيا بعد التتويج بكأس إسبانيا

Google+ Print
برشلونة يحقق رقما قياسيا بعد التتويج بكأس إسبانيا برشلونة يحقق رقما قياسيا بعد التتويج بكأس إسبانيا

(إفي): جمع فريق برشلونة هذا الموسم بين ثنائية الدوري والكأس المحليين في إسبانيا للمرة السادسة في تاريخه.

وتوج البرسا اليوم بلقب كأس الملك عقب فوزه على أتليتك بلباو في النهائي 3-1 ، ليضمه إلى لقب الليجا الذي ظفر به مؤخرا بعد منافسة مع غريمه ريال مدريد.

وسبق للبرسا أن جمع بين اللقبين في مواسم 1951-1952 ، 1952-1953 ، 1958-1959 ، 1997-1998 و2008-2009.

وأصبح الطريق ممهدا لفريق المدرب لويس إنريكي لتكرار إنجاز سلفه بيب جوارديولا بتحقيق ثلاثية لم تتحقق سوى مرة واحدة في تاريخ النادي في موسم 2008-2009 ، لكن بشرط الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي في النهائي يوم السادس من يونيو المقبل.

وبذلك أصبح برشلونة هو صاحب الرقم التاريخي في عدد مرات الفوز بالثنائية المحلية، حيث يتفوق على أتليتك بلباو نفسه صاحب الخمس ثنائيات، وريال مدريد الذي توج بها أربع مرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع