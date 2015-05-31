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مجلس النواب الليبى يدين سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة سرت الليبية

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مجلس النواب الليبى يدين سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة سرت الليبية مجلس النواب الليبى يدين سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة سرت الليبية
أدان مجلس النواب الليبى أمس السبت، سيطرة مايعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مدينة سرت، وأكد المجلس فى بيان له مساء أمس، أنه يدين ما تقوم به هذه الميليشيات المسلحة وأنها خارج سيطرة الشرعية.

وأوضح المجلس فى بيانه، أن هذه المليشيات أصبحت تشكل أيضا خطراً على المجتمع الدولى الذى عليه التدخل لمساعدة الجيش ودعمه فى حربه ضد هذه الجماعات الإرهابية.

وشدد مجلس النواب على المجتمع الدولى من جديد والمتمثل فى الجامعة العربية ومجلس الأمن بضرورة التدخل واتخاذ خطوات عملية عاجلة لدعم ليبيا فى حربها ضد الإرهاب.

وطالب مجلس النواب، برفع الحظر على قرار تسليح الجيش الليبى الخاضع لشرعية مجلس النواب والذى يحارب الإرهاب منذ عام.

يشار إلى أن مايعرف بتنظيم داعش فى ليبيا تمكن من السيطرة كل المواقع الحكومية والحيوية فى سرت وآخرها الخميس الماضى حيث سيطر على مطار سرت الدولى وقاعدة القرضابية ومشروع النهر.
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