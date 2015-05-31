الإرهاب يفشل مجدداً.. لا مكان للفتنة في المملكة

لم يستطع الإرهاب منذ حادثة «الدالوة» وإلى مسجدي «القديح» و«حي العنود» في الدمام التفريق بين السعوديين، على الرغم أنها المرة الثانية خلال أسبوع ينتزع فيها فرصته الدنيئة محاولاً قتل المصلين.

أثبتت هذه الحوادث أن شعار الإسلام الذي يرفعه تنظيم «داعش» الإرهابي هو بعيد عنه، وفي الوقت الذي يحاول هذا التنظيم زرع الفتنة في المجتمع، أثبت السعوديون منذ حادثة «الدالوة» أن الوطن فوق كل اعتبار، ومهما حدث لن يستطيع الإرهاب تفرقة مجتمع مسالم يرى أن الجماعات الإرهابية ليس لها دين ولا مكان، تثير الفتن وتقتل الأبرياء وتنشر الفساد في الأرض.

يجسد المجتمع دوره في كل عملية إرهابية ويؤدي واجبه الوطني ضد أعمال التخريب والعنف والقتل واستهداف المساجد ورجال الأمن التي تسيء للدين أولاً وللمملكة ثانياً، والدين الإسلامي حرم قتل الأبرياء وهذه الجماعات الإرهابية شرعت في القتل وارتكاب جرائم لا تعبر عن مجتمع مسلم ومسالم يدينها ويستنكرها في كل مرة.

وتدعم المملكة جهود معالجة الإرهاب وتؤكد دائماً أنها «مستمرة» متخذة جميع أساليب المواجهة التي لم تتوقف عند الردع الأمني فحسب وإنما تجاوزت إلى مخاطبة الفكر بالفكر من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية لشرائح المجتمع. المخطط الإرهابي عانت منه المملكة منذ عشرات السنوات متنقلاً مابين مدنه وتفشل مخططاته الدنيئة من قبل رجال الأمن البواسل، والدولة تسعى بكل حزم لاجتثاثه وتجفيف منابعه نهائياً، ولكن يد الغدر تطال كل مرة المجتمع، والمجتمع بدور صامد ومتكاتف ضد هذه الجرائم ويسند توجهات حكومته ويثبت ولائه في عملية مما عكر صفو مخططات الإرهاب، لم يجد مجتمع المملكة مجتمعاً مهزوزاً بالسهل تحريك مشاعره، وإثارة الفتنة بين أوساطه.

وسوغت جرائم الإرهاب المتكررة لترويج صورة مفبركة ضد المجتمع السعودي، محاولين إظهار صورة للعالم بأن مجتمع المملكة عدائي وغير متماسك، حولوا صور التلاحم والتكاتف إلى صور تظهر التفكك وانقسام المجتمع، وبالرغم من هذه المحاولات التي تجاوزت الواقع إلى فبركة إعلامية غير صحيحة لتوظيفها بهدف شحن الرأي العام محلياً ودولياً، ومع كل هذه المحاولات لم يجدوا إلا الخسران. وتصدى المواطنون لجميع الوسائل المغرضة والمستهدف منها انفكاك المجتمع لتكون شرارة انطلاقة لأهدافهم القذرة، وعلى ذلك جاء الرد الحاسم من القيادة الرشيدة لتؤكد بأنها ستضرب بيداً من حديد ضد كل من تسول له نفسه، وكذلك شعب المملكة الذي يثبت في كل حادثة أنه "واعٍ" وليس يستطيع كائن من كان أن يستغله ليكون حطب أو وقود لأهدافهم، معلنين أن الإرهاب خارج عن مسوغات الدين الإسلامي وما تنفذه الجماعات المتطرفة لا يمت للإسلام بصلة.