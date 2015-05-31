«الشؤون الإسلامية» تعمم موسوعة خطب الجمعة على الخطباء

وافق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ على توزيع موسوعة خطب الجمعة على فروع الوزارة الرئيسية لتسليمها لخطباء الجوامع للاسترشاد بها والاستفادة منها.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة الإرشاد د. توفيق السديري أن الموسوعة تم إعدادها من قِبل الفريق العلمي للمساجد، وقسمت إلى أربعة مجلدات هي: (العقيدة، العبادات، الأخلاق والسلوك والرقائق، الأسرة).

وبين أن الموسوعة تتناول مواضيع مختلفة وشاملة يمكن للخطيب أن يسترشد بها طوال العام، وروعي فيها الهدي النبوي في الخطب، وأن تكون ذا فائدة للمجتمع بأسلوب ميسر ووسطي معتدل، لتوزع على الفروع لتكون حاضرة بأيدي خطباء الجوامع.

وأبان أن الموسوعة تحتوي على 77 خطبة شاملة لأبرز المواضيع التي تعالج حاجة الناس في عقيدتهم وعباداتهم وحقوق ولاة أمرهم ووطنهم وأخلاقهم، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع نسخة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

من جانب آخر، تقام صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في ستة عشر مركزاً إسلامياً وثقافياً في عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها المركز الإسلامي في بروكسل والمركز الإسلامي في فيننا والمركز الإسلامي في جزر الكناري الإسبانية والمركز الإسلامي في مدينة وارسو في بولندا والمركز الإسلامي في مدينة براغ في التشيك والمركز الإسلامي في مدينة هلسنكور في الدانمارك وخمسة مراكز في خمس مدن فرنسية.

أوضح ذلك ملحق الوزارة في سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس عبدالله الفالح، وأضاف بأنه يقوم على هذه المراكز أو يتولى الإمامة فيها ست عشرة إماماً من مبعوثي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يعملون في هذه الدول وتسهم هذه المراكز في خدمة المسلمين ثقافياً واجتماعياً وتعليم أبنائهم مبادئ الدين واللغة العربية وإقامة الشعائر وتشهد توافداً كبيراً من المصلين في شهر رمضان المبارك.