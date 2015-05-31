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أبناء الشعب الواحد متكاتفون لمواجهة الإرهاب

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أبناء الشعب الواحد متكاتفون لمواجهة الإرهاب أبناء الشعب الواحد متكاتفون لمواجهة الإرهاب

    أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبدالله آل الشيخ، أن محاولة التفجير في جامع العنود، عمل إرهابي جبان لا يمت للإسلام بصلة ويستوجب التنبه والوعي، من فكر هدام، يُريد لنا السوء والشر، واختلاف الصف والكلمة، ويتربص ببلادنا، لإثارة الفوضى فيها، وزعزعة الأمن والاستقرار.

وقال د. آل الشيخ: "بالأمس القريب ودعنا في بلدة القديح بمحافظة القطيف الشهداء الذين قتلوا على يد الغدر والظلم، واليوم كانت محاولة التفجير الانتحاري الفاشل الذي وقع بالقرب من جامع العنود".

وأضاف: "هذا العمل الإرهابي كشف نوايا مرتكبيه، والمنظمات الإرهابية والقوى الخارجية التي يعملون لها وينفذون أجندتها، التي لا تعير حق الإنسان في العيش كريماً آمناً أي اعتبار".

وأردف د. آل الشيخ: "نحن شعب أمدنا الله بالصبر والحكمة وتحكيم العقل، لا الانجراف خلف التشنج وإثارة الفوضى، تجمعنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تفرقنا الزوبعات، مهما اشتدت".

بدوره، دان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان فيصل معلا، العملية الإرهابية التي ارتكبها الإرهابيون في جامع العنود، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وأوضح أن هذه العملية الإرهابية المشينة استهدفت إراقة الدماء المعصومة ومناصرة أعداء البلاد الذين يسعون لإثارة القلاقل بين أبناء الشعب الواحد التي لن تزيدهم إلا لحمة وتكاتف خلف قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للذود عن الوطن الغالي، والتأكيد على ترابط نسيج المجتمع السعودي في السراء والضراء.

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