الشباب بحاجة إلى إعاة تشكيل العقل ليفهم مايحاك له ولمجتمعه.. التعليم أولاً

في الوقت الذي يقوم فيه (إرهابي) بالاستعداد لتفجير نفسه في مسجد بالدمام.. كان هناك بالولايات المتحدة تجمع نحو 75 محتجا خارج مسجد. وقت صلاة الجمعة، بولاية أريزونا الأمريكية، في مظاهرة مناهضة للإسلام تضم رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك بعد أسابيع من تعرض حدث مماثل في ولاية تكساس.

وهتف المتظاهرون أمام المسجد وسط وجود مكثف للشرطة شعارات منددة بالإسلام ووصفوه بأنه "دين القتلة" في حين تجمع نحو 130 محتجا في مظاهرة مناهضة وكان بعضهم يهتف"حبوا جيرانكم."

هذه صورة مصغرة، نتيجة الإجرام بحق الاسلام من أهله أولا، ويتم تضخيمها بفعل الاعلام المعادي.

من شكّل الصورة البشعة

عن الاسلام ؟

السؤال: من شكل هذه الصورة "البشعة " عن الاسلام، في هيئة قبيحة، ويلبس أغطية رثة، وعمامة وسروالا أسودين، أو يظهر بهيئة ذي لحية طويلة وجلباب قصير، ويطلق نيرانا ويذبح بالسكاكين أمام الكاميرات، مع أصوات تكبير.. وانتحار وتفجير وحشي وعبث بالحياة.

ولا يفرق الاعلام الغربي (عندما يعرض صورته التي يريد ترسيخها عند جمهوره).. بين الضحية والمخطط لها. كما أنه يجعل كل المنظمات الارهابية في كفة واحدة، ولا يعنيهم التفاصيل، عن داعش أوالنصرة أوالحشد الشعبي وفيلق بدر وحزب الله والاخوان..الخ.. ولا يفهم أن كل تلك المنظمات تعمل بأجندة واحدة، وأن المحرك واحد والهدف واحد.

بعض الغربيين يصفون الإسلام ب «دين القتلة».. من أين لهم هذا التصوّر؟

كما لا يعني الجمهور الغربي التصنيف هذا سني وذاك شيعي. ولا يحضر في ذهنية الغربي البسيط أصل الخلاف، ولا، لماذا يتركز الاقتتال في الدول العربية، ولم يخطر ببال المتلقي البسيط، لماذا الاقتتال هو بين المسلمين، وفي البلاد العربية بمنطقة الشرق الأوسط، والتدمير والاقتتال لم يطال إسرائيل ولا إيران ولا تركيا.

ولا أحد يتذكر تصريحات بيريز عن الشرق الأوسط الجديد.

كل ما في ذهنية المتلقي؛ إرتباط الإرهاب بالمسلمين، وترسيخ مفهوم "الاسلام دين القتل".

من يلام.. المخطط أم المنفذ ؟

بكل واقعية.. يجب أن لا نلوم الأعداء في تخطيطهم.. ولا نلوم الشيطان في كيده.. إنما؛ من " السخف " أن نتبع الشيطان، ونلوم العدو على تلاعبه بعقولنا ؟

ليس من المنطق ولا العقل، ولا الواقع، أن نعتقد بقوة العدو وضعفنا. ومن المؤلم أننا نسمع كل يوم، عن قوة غيرنا، ولا نفكر في أن قوتهم هي نتيجة ضعفنا.

لا إيران أو غيرها، يمكنهم النجاح، لو لم نساعدهم.

وهناك نوعان من المساعدة.. الأولى: في الأدوات التي يستخدمها العدو لضربنا. والثانية: في استكانتنا أو تخطيطنا في التعليم والتربية والرعاية.

إذا كانت الأولى، هي نتيجة طبيعية للثانية، فإن العدو أحسن استغلال هذه الأخطاء.

إذا السؤال الأهم الآن: كيف لنا إعادة تشكيل قوتنا لمواجهة الأعداء؟

إذا لم نحسن الجواب في أسرع وقت، ستزداد المعاناة، وقد تتحول إلى مأساة تاريخية.

ولابد من الصراحة.. إن وقوع شبابنا وأطفالنا في براثن العدو، لم يأتي بسرعة، بل بتهيئة من الطرفين. من العدو، ومنا نحن.

العدو بطبيعة الحال لن يستكين، ولا يلام، لأنه وجد فرصة ذهبية.

إعادة تشكيل

العقول.. وتقويتها

في تقرير سابق، ذكرت أن التعليم هو الأساس.. "قل لي ماذا تعلم، أقول لك أي شعب أنت".

فالتعليم عندنا -وكل البلاد العربية- يقوم على التلقين، والنتيجة/ أو المخرجات، وجود شباب لا يجيد التحليل، لأنه لم يتعود على التفكير، هو مهيأ للاستقطاب بسهولة.

وإذا كان هناك من تفكير، فهو مرتبط بالمواد العلمية. وهذا جيد. ومع أهمية التعليم (التحليلي) في المواد العلمية/ الذهنية.. فإن التعليم بحاجة إلى التعليم (التفسيري، والتحليلي) في المواد العقلية.. من المهم التركيز على المهارات الذهنية المنتجة – في الأخير – لشخصية قادرة على التحليل والتقييم وحسن التدبير.

بمعنى، أن المشكلة، ليست في المواد، بل المشكلة في أساليب وطرق التعليم.

لن أطيل في هذه المسألة.. يمكن تحديد العنوان في كيفية خلق شاب أو شابة يمكنهما " تركيز العقل على العقل ".

وهذا لا يأتي بالتعليم/ التحليلي أو التفسيري في المدارس والجامعات فقط.. بل بتطبيق النتائج على أرض الواقع، وزيادة تحفيز العقل بالثقافة الصحيحة لتصبح مدركاته أوسع. ويصاحب كل ذلك تعزيز الروح الوطنية. والوطنية ليست كتابا أو منهجا، بل ممارسة.

التعليم التحليلي والتفسيري.. لا يكفي بدون تطبيق

لتتحقق الوطنية التي نريدها/ أو شعور المواطن أن الوطن جزء منه، وليس هو جزءا من الوطن - بتطبيقين :

حقوق وممارسات.. فيما يتعلق بحقوق الشاب أو الشابة/ حتى تنغرس في داخلهم الروح الوطنية، أن نحقق لكل منهم المتطلبات الرئيسية الثلاثة في الحياة (السكن والوظيفة والزواج).. بدون كل تلك الثلاثة متطلبات لا يمكن أن نطلب من شاب أو شابة أن يكون منتميا كامل الانتماء.. وتأتي بعدها متطلبات اعتبارية، وهي توفر الراحة والطمأنينة والعيش الكريم. وهذه عناصر متوفرة.

أما الممارسات التي تجعل من شبابنا وشاباتنا يشعرون بانتمائهم.. ففي انخراطهم في الفعاليات الاجتماعية والاجتماعية والرياضية.. وهذا عمل يحتاج وسائل وبرامج صحيحة. من أندية في الأحياء، ومسارح ودور سينما، وأندية أدبية، ومكتبات ومراكز ثقافية فاعلة (يوجد مراكز ثقافية ومكتبات، لكنها غير مفعلة أمام الجمهور).

الاستثمار في التقنية

إذا كان التعليم هو الأساس، فإن يقيني بتأثيره البالغ، لا يقل عن يقيني بتأثير التقنية على عقل وذهنية شباب وشابات اليوم.

التعليم اليوم هو التعليم في الماضي – فيما يتعلق بالطريقة، مع اختلاف طفيف.. هذا الاختلاف نلمسه من غير تقنين.. فالأساس الباقي هو التلقين. فيما تطورات التقنية تسبق المدرسة بمراحل/ وأعني بذلك المدرك.

فالتلميذ صار يتعامل مع الانترنت بكفاءة اكثر من المعلم. لكن بدون متابعة أو تقويم أو تطوير على الطريق الصحيح.

والسبب، عدم وجود المتخصصين في التربية التقنية، أو تقنية التعليم.