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تقرير أمريكى: السمنة والسجائر السبب الرئيسى فى زيادة الإصابة بالسرطان

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تقرير أمريكى: السمنة والسجائر السبب الرئيسى فى زيادة الإصابة بالسرطان تقرير أمريكى: السمنة والسجائر السبب الرئيسى فى زيادة الإصابة بالسرطان
كشفت تقرير طبى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن نسب الوفاة بالسرطان ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة وزيادة الإقبال على تدخين السجائر والحمية الغذائية الخاطئة، بالإضافة إلى زيادة متوسط الأعمار، حيث يرتفع معدلات الإصابة بالسرطان كلما تقدم الإنسان فى العمر.

وتابع التقرير أن مرض السرطان يعد حالياً ثانى أكثر الأسباب المؤدية للوفاة على مستوى العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتا أن نسب الوفاة بالسرطان بلغت 12% فى عام 1990، وبلغ عدد الوفيات 8.2 مليون شخص، وارتفعت لتصل إلى 15% فى عام 2013، وبلغ عدد الوفيات 14.9 مليون شخص.

وأشرف على هذه الدراسة الضخمة فريق من العلماء الأمريكان، وشملت تقييم المرضى فى أكثر من 188 دولة بخصوص 28 نوعا من السرطان، وخلصت أن أكثر أنواع السرطان التى تم تشخيصها فى عام 2013 شملت: سرطان الرئة وسرطان الثدى وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة وسرطان الكبد وسرطان عنق الرحم والليمفوما وسركان المرئ واللوكيميا.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Oncology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى.

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