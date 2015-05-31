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دراسة: تلوث الهواء يرفع فرص إصابة الأطفال حديثى الولادة بالتوحد

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دراسة: تلوث الهواء يرفع فرص إصابة الأطفال حديثى الولادة بالتوحد دراسة: تلوث الهواء يرفع فرص إصابة الأطفال حديثى الولادة بالتوحد
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا "ديلي ميل" البريطانية، وذلك بشأن الأضرار الصحية للهواء المتلوث بأشكاله المختلفة، والذى يشمل الغبار والتراب والدخان.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة بيتسبرج الأمريكية، إلى أن الأطفال حديثى الولادة الذين يتعرضون للتراب والغبار والدخان المنتشر فى الجو ترتفع فرص إصابتهم بمرض التوحد، أحد الأمراض الشائعة بين الأطفال .
>وتابع الباحثون أن أضرار الهواء المتلوث تبدأ منذ الحمل، وذلك حال تعرض الأطفال للغبار والدخان داخل الرحم، وتستمر حتى بلوغه عامين، مشددين على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث خلال الفترة المقبلة لبحث حقيقة العلاقة بين التلوث والتوحد.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Environmental Research"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن الدراسات السابقة قد حذرت من أضرار تلوث الهواء، وأشارت إلى أنه يرفع فرص إصابة الأطفال بالغباء، وكما كشفت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء هو السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الرئةـ وكما يرفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية حسب إحدى المؤتمرات التى أجريت مؤخرًا.

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مصر 365