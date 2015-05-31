مصدر بمحافظة كفر الشيخ:حل أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية قريبا

أكد مصدر بمحافظة كفر الشيخ أنه سيعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة بين الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، ولجنة رفيعة المستوى لحل قيود الارتفاعات فى المبانى بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الارتفاعات التى تحددت من قبل من خلال لجنة قيود الارتفاع كانت من صفر لـ15مترا، مشيرا أنه من المتوقع أن يصل الارتفاع لـ36مترا "أرضى 11دور" لحل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ، والتى يصل بسببها سعر الوحدة السكنية لمليون جنيه.

وقال المصدر إنه من المحتمل أن يعقد الاجتماع الأسبوع القادم، ليتم وضع حد لمعاناة آلاف الشباب الذين لا يجدون وحدة سكنية ليتم زواجهم بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وأضاف المصدر إلى أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ يبذل جهود كبيرة فى هذا الشأن، خاصة أنه مهندس ويعلم آثار قيود الارتفاع على آلاف الشباب والفتيات المقبلات على الزواج فى مدينة محدودة، وليس لها امتداد وتعتبر أصغر مدينة تمثل عاصمة محافظة بالنسبة لمحافظات مصر الأخرى.