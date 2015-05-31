نيابة مدينة نصر تخلى سبيل شاب تركى تم ضبطه بالقرب من مقر الأمن الوطنى

قررت نيابة ثان مدينة نصر أمس السبت، برئاسة محمد الدياسطى، إخلاء سبيل شاب تركى، بضمان محل إقامته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة ثان مدينة نصر، قد اشتبهت أول أمس، فى شاب متواجد بالقرب من مقر جهاز الأمن الوطنى بدائرة القسم، فتم ضبطه والتحفظ عليه، ومن خلال مناقشته تبين أنه يدعى "أنس جوجان" 20 سنة، من دلو بتركيا، وتحرر له المحضر رقم 3517 جنح مدينة نصر ثان.

وعرضه على نيابة ثان مدينة نصر، قررت حجزه على ذمة تحريات جهاز الأمن الوطنى، ووردت التحريات أمس للنيابة، تفيد أن الشاب ليس له علاقة بتنظيم الإخوان وأنه حضر ليتعلم اللغة العربية لكى يدرس فى الأزهر الشريف، فقررت النيابة برئاسة محمد الدياسطى، إخلاء سبيله بعد التأكد من التحريات، وذلك بضمان محل إقامته.