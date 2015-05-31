وزير الزراعة: الحكومة جادة فى التيسير على المزارعين وتنمية الريف

وجه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدعوة إلى جموع الفلاحين ونقابات الفلاحين والمزارعين بتوحيد الشمل والتكاتف المرحلة الحالية، والوقوف جميعاً على قلب رجل واحد من أجل خدمة الوطن ومصلحة الفلاحين.

وأكد هلال خلال لقاء موسع عقده بمقر وزارة الزراعة، بحضور ممثلى نقابات واتحادات الفلاحين والمزارعين، أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد كافة النقابات والاتحادات تحت مظلة واحدة تعمل فى خدمة الوطن وتكون عوناً وسنداً حقيقياً للفلاح، وأن ينحى الجميع خلافاتهم جانباً والعمل على تقارب وجهات النظر والقضاء على كافة الخلافات، قائلاً : "مش هسمح بأننا ننشق وأنا أعمل من أجل الجميع ومن أجل بتاع الغيط قبل ما أكون بتاعكوا".

وأضاف وزير الزراعة أن "الحكومة جادة فى التيسير على المزارعين وتنمية الريف المصرى والقرية، وأنه تم تحرير 718 عقد بالإصلاح الزراعى وهو الأمر الذى لم يتم منذ سنوات"، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً وضع الضوابط والشروط لتحرير عقود هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، فضلاً عن وجود خطة حقيقية لإصلاح أوضاع البنك للتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأوضح الوزير أن هناك عددا من المناطق تم تهميشها الفترات الماضية وخاصة سيناء والصعيد فيما يخص قطاع الزراعة وأنه سيتم النظر إلى تلك المناطق ومزارعيها ودعمهم وعلاج كافة مشاكلهم وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة بهذه المناطق.

وأشار هلال إلى أنه يجرى حالياً عمل حصر كامل بكافة قرى الجمهورية للفلاحين والمزارعين والصيادين، الذين من المقرر أن يشملهم قرار التأمين الصحى على الفلاحين ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أنه سيتم منح مهلة شهرا كاملا للمتظلمين والذين لم يشملهم الحصر