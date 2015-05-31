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محافظ كفر الشيخ: لجنة للتصالح فى مخالفات البناء بكل وحدة محلية

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محافظ كفر الشيخ: لجنة للتصالح فى مخالفات البناء بكل وحدة محلية محافظ كفر الشيخ: لجنة للتصالح فى مخالفات البناء بكل وحدة محلية
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه سيشكل لجنة بالمحافظة لفحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى المبانى التى تحتوى على أدوار مخالفة، ويشترط سلامة تلك الأبنية وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، والتى لا تشمل المبانى المخالفة، والتى تم بناؤها بالأراضى الزراعية.

وأضاف الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تحصيل غرامات على الجزء المخالف من العقار بشرط تقديم ما يثبت سلامة المبنى من خلال تقرير هندسى، ويتم التصالح عليه وإدخال المرافق له بعد دفع الرسوم المقررة التى ستقررها اللجنة التى سيتم تشكيلها فى كل وحدة محلية، مكونة من مهندس استشارى"تخصص هندسة إنشائية" من خارج الإدارة المحلية، وعضوية مهندسين مدنى والآخر معمارى وقانونى.

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مصر 365