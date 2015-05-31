إطلاق سراح رجل الأعمال الإسماعيلاوى تاج علام بعد اختطافه 27 يومًا

أطلق مجهولون سراح رجل الأعمال الإسماعيلاوى المختطف تاج علام ابن مدينة القنطرة غرب، بعد أن تم اختطافه على أيدى 6 ملثمين منذ 27 يومًا مضت.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد باختطاف رجل الأعمال تاج علام صاحب شركة للاستيراد والتصدير على أيدى 6 ملثمين قاموا باختطافه من أمام منزله بالقنطرة غرب.

على الفور تم تشكيل عدد من فرق البحث الجنائى، وتم رصد إحدى المكالمات، والتى كان يطلب صاحبها فدية قدرها 5 ملايين جنيه.

وبعد مرور 27 يومًا على اختطافه، تمكنت إحدى فرق البحث بتضييق الخناق على خاطفيه بعد تحديد مكان وجوده، إلى أن تم إطلاق سراحه منذ لحظات، وقام خاطفوه بإلقائه على طريق القاهرة - الإسماعيلية بالقرب من محطة الرسوم.

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