جمعية مصر الخير تبدأ فى بناء مدرسة ابتدائية جنوب الأقصر

أكد محمد السيد سليمان رئيس المجلس المحلى لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم تسليم قطعة أرض مساحتها 2200 مترا بقرية كومير لجمعية مصر الخير لبناء مدرسة ابتدائية بالقرية خلال أيام.

ويأتى ذلك فى إطار تعاون جمعيات المجتمع المدنى لدعم مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار السيد، فى تصريح لليوم السابع، إلى أن قطعة الأرض البالغ مساحتها 2200 مترا بقرية كومير هى تبرع من الأهالى لبناء المدرسة الابتدائية بدعم من جمعية مصر الخير بلدى.

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