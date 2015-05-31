ضبط 26 قطعة سلاح نارى و724 طلقة بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 26 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 2 بندقية آلية وبندقية رصاص ومسدس و16 بندقية خرطوش و6 فرد محلى الصنع بالإضافة إلى ضبط 724 طلقة نارية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملة مكبرة أمس أسفرت عن ضبط 1712 مخالفة مرورية متنوعة و22 دراجة بخارية بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من القبض على 3 متهمين فى قضايا جنائية متنوعة منها قضايا سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات.

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