"ريكسوس تيكيروفا" في أنطاليا.. ملاذ مثالي لعطلات الصيف

أنطاليا – سيدتي نت

تستعد مجموعة ريكسوس العالمية للفنادق، لاستقبال العائلات الخليجية والعربية بطرح عروض وبرامج ترفيهية خاصة خلال موسم عطلات الصيف، للإقامة في "فندق ومنتجع ريكسوس بريميوم تيكيروفا".

ويقع هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم في مدينة تيكيروفا، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويحاط من الجهة الأخري بجبال طوروس المغطاة بأشجار الصنوبر والسنديان والقمم المغطاة بالثلوج حتي في فصل الصيف ما يعطي الزائر لحظات من الاستمتاع بالطبيعة الحقيقية.

يقول فاروق كاراكا مدير عام: "فندق ومنتجع ريكسوس بريميوم تيكيروفا": نحن في هذا المنتجع الصيفي نقدم أفضل الخدمات بأقل الأسعار للعائلات والمصطافين من الدول الخليجية والعربية، ونعد زوارنا هذا الصيف بعطلات مثالية لاتنسي".

وأشار إلى أن الفندق يقدم للزوار والضيوف نظام الخدمة الشامل ويعني تناول الطعام والشراب مجاناً على مدى 24 ساعة في كافة الطاعم والغرف الغرف وذلك ضمن سعر الغرفة.

إلى جانب هذه الخدمة يقدم الفندق برنامج منوعات في كل ليلة علي المسرح المطل علي حمام السباحة، لامتاع النزلاء يستمر حتي الثانية عشر ليلاً يتضمن فقرات غنائية وألعاب أكروباتية ومسرحية تقدمها فرق تركية وأوروبية.

ويضيف كاراكا: إن فندق ريكسوس تيكيروفا يعدّ معلماً سياحياً بارزاً في المنطقة السياحية تيكيروفا، بمدينة أنطاليا، وشيد في عام 2002 على مساحة 35 ألف متر مربع بين أشجار الصنوبر والسنديان والغابات الطبيعية وعلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

يضم مبنى الفندق 770 غرفة و5 مطاعم، وحمام تركي وساونا وسبا، وكذلك مركزاً للياقة البدنية.

وذكر المدير العام أن الفندق يضم مرافق ترفيهية وألعاب مائية أقيمت على مساحة 7 هكتارات من الأراضي وسط الحدائق والبحيرات في حين أقيم أكبر ناد للأطفال "ريكسي كلوب" داخل حدائق الفندق على مساحة 3500 متر مربع، وهو أكبر نادي أطفال داخل فندق في العالم.

وأشار إلى أن هذا النادي يوفر للأطفال فرصاً هائلة لتعلم السباحة ورياضة التنس وفنون الطهي والكاراتيه والرسم، إضافة إلى أن النادي يضم قاعات للسينما وعروض الأفلام وقاعات أخرى للفنون والتدريب والاسترخاء والنوم ومطاعم لتناول الوجبات أثناء النهار. ويضم هذا النادي أيضاً صالة ديسكو صغيرة ومنطقة ألعاب مائية ومسبح خاص للأطفال.

وقال: "إن العائلات تجد متعة كبيرة في إلحاق اطفالها بهذا النادي الذي يضيف لهم شيئاً جديداً كل يوم في حين تذهب العائلة إلى الشاطئ للاسترخاء أو التسوق أو الاستمتاع بالطبيعة وسط الغابات".

يوفر هذا الفندق بركة سباحة عملاقة فى الوسط قبالة المبنى الرئيس للفندق وهو منفصل عن الشقق الفندقية الفاخرة . كافة الشقق الفندقية تطل علي مسابح تحيط بها وهي ايضا تطل علي جبال طوروس لتشكل بانوراما طبيعية لامثيل لها وغرف عصرية مع منطقة للجلوس وشرفة خاصة. تشمل المرافق مسبحاً في الهواء الطلق ومنطقة شاطئ خاصة لكبار الشخصيات وشاطئ خاص للأطفال، و3 ملاعب تنس وسبا.

يُنظم الفريق الترفيهي في الفندق مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الرياضية على مدار اليوم مثل كرة الماء. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الحية المصحوبة بالموسيقى والرقص خلال المساء. ويوجد ناد صغير للضيوف صغار السن.

يقدم مطعم Turquoise مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة على طراز البوفيه المفتوح. يتوافر أيضًا مطاعم أخرى في المنتجع والتي تقدم المأكولات المختلفة من المطبخ التركي أو المطبخ الإيطالي. ويُمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات العالمية في مطعم البوفيه الرئيس.

يقع " فندق ومنتجع ريكسوس بريميوم تيكيروفا "على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من مركز تيكيروفا للتسوق، كما يقع مركز كيمير السياحي على بعد 15 دقيقة بالسيارة. ويمكن الوصول إليه بسهوله إذ يبعد عن مطار أنطاليا مسافة 50 دقيقة بالسيارة.