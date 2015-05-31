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اطفيها قبل ما تنام.. المصابيح الموفرة للطاقة تؤثر سلباً على النوم

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اطفيها قبل ما تنام.. المصابيح الموفرة للطاقة تؤثر سلباً على النوم اطفيها قبل ما تنام.. المصابيح الموفرة للطاقة تؤثر سلباً على النوم
كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بريطانيون ونشرت مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية، أن المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة الحديثة تمنع النوم لأنها تنبعث منها الضوء الأزرق أكثر من الإضاءة التقليدية.

وينصح البروفيسور ديبرا سكين من جامعة “Surrey”، الإنجليزية، بإطفاء الأنوار قبل وقت النوم حتى تتم التهيئة للنوم وتجنب الشعور بالأرق.

وأوضح الباحثون ان أضواء التنجستن المتوهجة التى توجد بالمصابيح العادية تم استبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة، وهذا أمر خطير للغاية، موضحين أيضاً أن الضوء الأزرق قد ينبعث من شاشات الكمبيوتر، أو استخدام الهواتف الذكية ويمكنه خداع الجسم أن النهار لازال موجودا، بالإضافة إلى إنه يسرع فرص الإصابة بالسمنة، ويجعل النوم صعباً.

وأشار الباحثون إلى أن المصابيح الموفرة تحتوى على الكثير من الضوء المدموج باللون الأزرق، لافتين إلى أن التخلص من المصابيح العادية قد يكون لتوفير الطاقة، وليس لأسباب بيولوجية لأنها غير جيدة على الصحة العامة، وتؤثر على النوم سلباً.

وأضاف الباحثون أن الاستهلاك المتزايد للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر قبل النوم مباشرة، تؤثر على فرصة الحصول على النعاس سريعاً، وقد تسبب الأرق.

وأضاف الباحثون أيضاً، أن هناك دراسات سابقة أشارت إلى ان الطاقة التى تصدر من المصابيح الموفرة للضوء قد تؤدى إلى سرطان الثدى، وتحتوى على المواد الكيميائية المسببة للسرطان.

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مصر 365