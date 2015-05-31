مصرع عامل بعد إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ بأسيوط

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء مروره أعلى كوبرى بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوصول "خالد فتحى"، عامل مسلح، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى أثناء مروره أعلى كوبرى المستقبل بمركز ديروط أقصى شمال محافظة أسيوط .

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء مرور المجنى عليه قام أحد الأشخاص بإطلاق النار على شخص آخر، ولكن الرصاصة أصابت عامل المسلح بالخطأ، مما تسبب فى حالة رعب وقلق بين الأهالى.

تم تحرير المحضر اللازم وتكثف مباحث ديروط جهودها لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجانى وضبط السلاح المستخدم .