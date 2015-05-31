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زوجة تروى مأساة اقتلاع زوجها لعينيها بسبب الخلافات بينهما

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زوجة تروى مأساة اقتلاع زوجها لعينيها بسبب الخلافات بينهما زوجة تروى مأساة اقتلاع زوجها لعينيها بسبب الخلافات بينهما
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، مقطع لزوجة تعرضت لاقتلاع عيناها من قبل زوجها بسب الخلافات الأسرية، حيث قام الزوج بتوعد وتهديد زوجته أكثر من مرة بقتلها، ليقوم فى الواقعة الأخيرة بضرب زوجته ضربًا مبرحًا حتى سقطت على الأرض فى حالة إعياء شديد من شدة الضرب، ثم قام الزوج بغرس أصابعه فى عينها واقتلاع العينين الاثنين إلى الخارج، وتركها غارقة فى دمائها وفر هاربًا.

فيما تقول الزوجة، خلال برنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم 2، إن زوجها هددها أكثر من مرة، ولكنها لم تأخذ كلامه على محمل الجد، وظنت أن كل هذه التهديدات ما هى إلا كلام فى حالة غضب وانفعال فقط، مضيفة أنها فوجئت يوم الحادث بزوجها يهجم عليها ويلقيها على الأرض ثم قام باقتلاع عينيها، موضحة أنها ظلت تصرخ كى ينقذها الجيران من يد زوجها، إلا أن القدر لم يسعفها بالأهالى لينقذوها من هذا الزوج العدوانى.

بينما قال والد الضحية، إن الشرطة ما زالت لم تقبض على الزوج الجانى، وأنه ما زال حرًا طليقًا فى الوقت الذى سترقد فيه ابنته بدون عينين بقية حياتها القادمة، وقال الأب إنه يأمل أن يلقى القبض على الجانى حتى لا يضطر أن يقوم بأخذ حقه بيده.

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مصر 365

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