خيرى رمضان: الأزهر خسر معركته مع إسلام بحيرى.. وضد وقف برنامجه

أكد الإعلامى خيرى رمضان مقدم برنامج "ممكن"، أن الشيخ على الجفرى، الداعية الإسلامى، والشيخ أسامة الأزهرى عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، ليس لهم علاقة بالفكر السلفى ويتعرضان لهجوم منه، مشيراً إلى أن الجفرى والأزهرى أقرا ضرورة حدوث تغيير فى التراث ولكن الإعلامى إسلام بحيرى، مقدم برنامج "مع إسلام" الموقوف، يريد هدمه، وأن هدم التراث فكرة خاطئة تماما ولا نستطيع إلغاء تاريخ الأجداد.

وأشار رمضان خلال لقائه على هانج أوت اليوم السابع عبر جوجل بلس، أن الأزهر خسر معركته مع إسلام بحيرى لأنه وضع رأسه كمؤسسة دينية برأس باحث والأزهر بقامته كان أكبر من الدخول فى مواجهة مع إسلام بحيرى.

وأضاف رمضان، أنه خلال الحلقة التى قدم فيها مناظرة بين إسلام بحيرى والجفرى والأزهرى، كان فى منطقة محايدة، وأنه ضد وقف برنامج إسلام بحيرى ولكنه ضد تجاوزاته تجاه التراث.

وفى سياق آخر قال الإعلامى خيرى رمضان، إنه لا يجوز تمليك الأراضى للأجانب فى أماكن الأمن القومى مثل قناة السويس الجديدة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، لأنها مناطق أمن قومى لا يمكن تمليك أراضى بها.

وأضاف رمضان قائلا فى رد على أحد المشاركين فى هانج أوت اليوم السابع، "لو بتحب البلد دى وعايزها كويسة اصلح فى الدائرة اللى أنت فيها والدوائر الناجحة هتتصل فى يوم من الأيام.. البلد هتتغير لو قدرنا كلنا نشتغل ونواجه الفساد مع بعض ولو أحبطنا مين هيغير ؟!" .

كان "اليوم السابع" قد أطلق أولى حلقات الهانج أوت عبر سلسلة حلقات "ع الهواء" مع عدد من كبار السياسيين، والنشطاء، والفنانين، بدأت فى شهر مايو 2013، وحقق أعلى نسب مشاهدة للهانج أوت فى منطقة الشرق الأوسط.

ويستخدم "اليوم السابع" أحدث التقنيات الفنية عبر بث حلقات الهانج أوت، عبر كاميرات احترافية من استديو "اليوم السابع" وليس من خلال الويب كام.



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خيرى رمضان مع خالد صلاح قبل بدء هانج أوت اليوم السابع



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الإعلامى خيرى رمضان



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خيرى رمضان بمقر اليوم السابع



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خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع خلال متابعته هانج أوت



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خالد صلاح وخيرى رمضان والزميلة رحاب عبد الإله فى هان أوت اليوم السابع



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خيرى رمضان ورحاب عبد الإله



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الإعلامى خيرى رمضان عبر هانج أوت اليوم السابع



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هانج أوت اليوم السابع



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الإعلامى خلال رده على المشتركين فى هانج أوت اليوم السابع



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الإعلامى خيرى رمضان خلال اللقاء على الهواء



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جانب من اللقاء مع هانج أوت اليوم السابع



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الإعلامى خيرى رمضان والزميلة رحاب عبد الإله

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