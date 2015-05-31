بالفيديو.. شوقى السيد: يجوز للسيسى إجبار أمريكا لتنفيذ الحكم على محمد سلطان

علق الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، على ترحيل أجهزة الأمن محمد سلطان نجل صلاح سلطان القيادى الإخوانى، إلى الولايات المتحدة بعد التنازل عن الجنسية المصرية، قائلًا: إنه "وفقا لاتفاقية قضائية، تجيز لرئيس الجمهورية أن يجعل الأجنبى الذى تمت محاكمته فى مصر ، أن ينفذ العقوبة التى قضى بها فى موطنه".

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رولا خرسا، فى برنامجها "وماذا بعد" المذاع على قناة "ltc"، "أعجب ممن قالوا إنهم يدافعون عن مصر ويتنازلون عن جنسيتهم المصرية للهروب من عقوبة".

ودعا شوقى السيد، إلى إعادة النظر فى المادة الدستورية الخاصة بالجنسية المصرية، حتى لا يستغلها الإخوان للهروب من مصر.

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