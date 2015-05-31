موجز الصحافة المحلية:السيسى بالإسكندرية:لا مكان للمسئول الخائف

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى،كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الرئيس السيسى فى افتتاح ترسانة الإسكندرية": لا مكان للمسئول الخائف وجاء ذلك خــلال افتتاح أعمال تطوير ترسانة الإســكندرية البحرية حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيســى أن الدولة تســعى لوضــع خطة لإعــادة هيكلــة المؤسســات المتعثرة، خــلال الفترة المقبلــة، وقــال: "لن نترك أبــدا أبناء مصر وعمالها، نحن نصرف كل المخصصات المالية الخاصــة بهم، ولكــن يجب أن ننمى وعــى المواطن خلال الفترة المقبلة"، مشــددا، على أنه لم يعد هناك مجال للتجارب فى مصر، وقال: "كفاية تجــارب فى بلدنا، لأنه لم يعد هناك وقت للتجارب"، وحــذر قائلا: "التــردد فى اتخاذ القرار يــؤذى كثيرا، ومن غير المقبول أن يكون هناك مسؤول خائف".

وقالت صحفية "الأهرام" إن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قام بتخفيض الأسعار فى البنية الأساسية للإنترنت وأشار إلى أن ذلك لا يستهدف مصلحة شركات المحمول بل صالح المواطن، حيث إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لديه عناصر تكاليف الخدمة وما سيقدم من تخفيض سيكون من عناصر التكلفة وهى الأمر الذى سينعكس على أسعار الاشتراك فى الخدمة، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير أمس، وتناول خلاله ما أثير من شائعات حول إن تخفيض أسعار البنية الأساسية وأنه يستهدف مصالح شركات المحمول.

وأبرزت "الأخبار" أن وزارة الاستثمار انتهت من إعداد المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ومن المنتظر أن يتم إصدارها خلال شهر، وقال الوزير أنه تسلم المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية من اللجنة المكلفة بإعدادها فى الوزارة، مشيرا إلى أنه قام بمراجعتها، وإبداء بعض الملاحظات حولها، تمهيدا لإعدادها فى صيغتها النهائية، وإرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأى، ثم يتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها، ثم يصدرها رئيس الوزراء، بعد مراجعتها أيضا من هيئة مستشارى مجلس الوزراء عليها، وأشار الوزير إلى أن هذه المراجعات تتطلب شهرا للانتهاء من اللائحة التنفيذية فى صورتها النهائية.

وأشار سالمان إلى أن الخريطة الاستثمارية التى يتم إعدادها حاليا لن تتضمن أية أراض غير مستكملة كافة التراخيص والموافقات، وستشمل أيضا على بعض المناطق المحظور إقامة أية أنشطة عليها.

وكشفت صحيفة "المصرى اليوم" أن ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ووزير المالية الأسبق قال إن مديونات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنك زادت على 90 مليار جنيه، مؤكدا وجود معاناة فى سداد هذه المديونيات التى وصفها بـ"التاريخية، وأضاف السعيد أن هناك مساعى من خلال أفكار جديدة الإعادة هيكله وجدولة هذه الديون لتسويتها ما يسهم فى إعادة إحياء القطاع .

وعلمت "الشروق" من مصادر وزارية مطلعة أن هناك اتجاها قويا فى الحكومة لإعادة إدراج مشروع أنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية فى الضبعة بالموازنة العامة الجديدة على اعتبار أن هناك محادثات جارية مع العديد من الدول الراعية للاستثمار فى هذا المجال من أجل إيجاد شراكة استراتيجية فيما يتعلق بتمويل المحطة النووية.

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