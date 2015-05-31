حظك اليوم الأحد 5/2015 /31

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 31/5/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 31/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الاخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 31/5/2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 31/5/2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاحد 31 -5-2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 31/5/ 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 31/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 31/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 31/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 31/5/ 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 31/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 31/5/ 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>عادة ما يمتاز مواليد برج الحمل بأنهم مصدر إلهام للآخرين ويتميز الرجال والنساء على حد سواء بحماس بالغ للحياة ويكون ملهما للمحيطين بهم أيضا وهم بالنسبة للآخرين نموذج يحتذى به وعلى الطريقة التى يجب أن يتبعها الشخص فى الحياة.>الحماس الذى تتميز به يعطى لك طاقة فى العمل والحب معا، فاستغل هذه الطاقات فى تحسين حالتك فى العمل والارتقاء لمناصب أفضل.>يحقق مواليد برج الثور رغباتهم بصفة عامة من خلال قدرتهم عى المثابرة والاجتهاد وهم لا يتركون الشىء دون الانتهاء منه ويظلون يعملون حتى ينتهوا من هذا الشىء على أكمل وجه، وعادة ما يصدق الآخرون كلمتهم فهم صادقون ويوفون بكلمتهم دائما .>الاجتهاد والمثابرة التى تتصف بهم يدفعونك لتولى مناصب رفيعة فى العمل وتجد سهولة فى التعامل مع الآخرين لأنك صادق فى كل تعاملاتك، صدقك فى كل تعاملاتك يندرج أيضا على حبك، لابد أن يعى الشريك هذا ويكف عن التشكيك فى هذا الصدق .>يشعر مواليد برج الجوزاء بأقصى درجات الرضا حين يكونون فى موقف يستفيد فيه من ذكاؤهم ولا تنتهى قدرتهم على الابتكار أبدا، فغالبا ما يملكون مواهب قوية للإبداع والابتكار وهم أشخاص معاصرون فيما يتعلق بأسلوب حياتهم .>قدرتك على الابتكار تتيح لك النجاح والتقدم فى العمل فانتهز الفرصة للترقى والاختلاف عن الآخرين، ولابد أن يعى الطرف الآخر وشريك برج الجوزاء أن تكون العلاقة معاصرة وحديثة لأن حياة برج الجوزاء العاطفية لا تتقدم إلا بالشعور المختلف وغير التقليدى فى الحب.>يتميز مواليد برج السرطان سواء من الرجال أو النساء بالقدرة على الصبر وحين تقابلهم مصاعب، يكون لديهم استعداد للانتظار حتى يصبح الموقف سهل المعالجة، وهم أشخاص يعرفون كيف ينتظرون الفرص المناسبة ويمكنهم التركيز على نقطة واحدة وحين يصممون على شىء فإنهم يلتزمون به ويواظبون عليه حتى ينتهى على أكمل وجه .>يتميز مواليد برج الأسد بقدر كبير من الطاقة والحماس فهم يتمتعون بالعمل على تحقيق أهداف محددة، وحين تواتيهم الظروف فإنهم يحصلون على ما يريدون، ومواليد برج الأسد لا يفقدون ثقتهم فى أنفسهم أبدا. فهم يشعرون بدرجة كبيرة من الثقة بالنفس والاعتداد بالذات، وهم أشخاص مستقيمون مباشرون فى كل شىء يفعلونه ويتميزون بسرعة التفكير والقدرة على اتخاذ القرار فى وقت قصير جدا .>أنت شخص مميز وتستطيع تحقيق أهدافك بسهول فاغتنم الفرصة على المستويين العلمى والعاطفى، واتخذ قراراتك فغالبا ما تكون فاعلة لأنك صاحب قدرة هائلة على الاختيار الصحيح .>يتميز مواليد برج "العذراء" سواء من الرجال أو النساء بدقة الملاحظة، فهم حساسون تجاه مشاعر الآخرين، ويمكن لهم أن يروا ما هو كامن تحت السطح فى أى موقف.. وعادة ما يستثمرون هذه الملكة استثمارا بناء ومفيدا.> حساسيتك تجاه الآخر تفقدك الكثير من النجاحات وتمضى بك إلى طرق بديلة عن الطريق الذى رسمته لنفسك، حاول أن تكون واقعيا لأنك مهيأ أن تعرف أكثر، وحاول إلا تكون تركز فى التفاصيل الدقيقة مع الشريك لأن هذا يزعجه ويوتر العلاقة بينكما.>يمتاز مواليد برج الميزان بكرههم للظلم، وغالبا ما يضحون بأنفسهم فى سبيل الآخرين، وفى معظم تعاملاتهم الاجتماعية يحاولون أن يكونوا لبقين وطيبين ولا يحبون الشقاق والشجار، ومعظمهم يشعر إلى السلام والوفاق فى كل علاقاتهم.>أنت صاحب كلمة حق فى كل موقع تشغله ولهذا أنت محبوب ومقدر من المحيطين بك، وتجد المحبة والإخلاص من الحبيب لأنه يشعر أنك صادق وإنسان مسالم .>يتميز مواليد برج العقرب بالالتزام بمبادئهم مهما كلفهم ذلك، فلا يرجعوا عن طريق يؤمنوا أنه الطريق الصحيح، ونظرا لنقاط القوة العديدة فى شخصياتهم، يمكن لمواليد برج العقرب أن يحققوا السعادة لأنفسهم ولمن يحبونهم، فهم أشخاص بناءون بطبيعتهم.>كلمتك واحدة ولا يستطيع إى إنسان أن يؤثر عليك بالسلب، وكثيرا ما تخسر مناصب، بسبب عدم التخلى عن المبدأ الذى تؤمن به، ولكن دائما ما تنتصر فى كل معاركك نتيجة لقوة شخصيتك، أنت شخص محب وشريكك يشعر بسعادة معك لأنك واضح .>يحب مواليد برج القوس النكتة من وقت للآخر، وهم مغرمون بالمرح وهذا يجعلهم محبوبون بالنسبة للآخرين، ونظرا لتمتعهم بالحيوية فإنهم يحبون الرياضة والخروج إلى المتنزهات، ومواليد القوس يحبون الحيوانات ويتميزون أيضا بالذكاء والجاذبية، ولهذا من السهل عليهم أن يبدأوا حوارا ناجحا مع الآخرين.>طبيعة شخصيتك قد تؤذيك فى عملك فكثيرا ما يخسر أصحاب الشخصيات المرحة فى العمل، وممكن الحكم عليك بعدم الجدية احذر من هذا، وأنت ناجح على المستوى العاطفى لأن روحك المرحة تعطى شريكك دفعة جميلة للحياة والحب .> مواليد برج الجدى بارعون فى الأعمال التجارية ويعرفون قيمة المال، ولا يعرف عنهم البخل، لكنهم يدخرون الأموال للصالح العام، فهم يكرهون الإسراف والتبديد بغير ضرورة، يعرفون أيضا استثمار قدرتهم فى السيطرة على أنفسهم، ولديهم القدرة على التكيف مع أى شىء بمجرد أن يصمموا على ذلك.>نجاحك فى عملك ومشروعاتك من سمات شخصيتك الجادة، ولكن احذر فى أن يلقبك البعض بالبخل وحاول أن تفسر الحرص الذى يظهر على شخصيتك فى التعامل مع المال، علاقتك العاطفية تحتاج إلى التجديد، عنوانها الرتابة وهذا من أهم الأشياء التى تصيب العلاقة بالتجمد .>يتميز مواليد برج "الدلو" بالفردية الدائمة، فهم لا يؤمنون بالعمل الجماعى مع الآخرين بل يفضلون اتخاذ طريق مستقل لأنفسهم، وأفكارهم عن الحياة وعن الإنسانية تقدمية، وعادة ما يقال إن مواليد برج الدلو يسبقون عصرهم بخمسين عاما على الأقل .>تواجه العديد من المشكلات فى العمل وفى علاقاتك العاطفية والعملية، حاول أن تغير من طريقتك الفردية فى الحياة عموما، ولا تغتر بكونك مختلفا وصاحب تفكير قوى واختلافك لا يعنى أنك الأفضل، حاول أن تسيطر على فرديتك .>مواليد برج الحوت لديهم إحساس باطنى قوى، ويعرفون كيف يستغلونه لصالحهم، فلديهم قدرة فائقة على الفهم ويعرفون غالبا ما يسبب الضيق لشخص قبل أن يدرك الشخص نفسه أسباب هذا الضيق، ويتميز مواليد برج الحوت من الرجال والنساء بالمثالية والاهتمام بتحسين أوضاع العالم والدنيا التى يعيشون فيها.>تهتم كثيرا بكل التفاصيل الكبيرة التى لا تهم المحيطين بك، فحاول أن تركز عليهم لأنهم يشعرون أنك فى عالم آخر وغير مهتم بمشاكلهم، كما أن حياتك العاطفية تمر بمنعطف خطر، حاول ترضية شريك وأفعل ما فى وسعك كى تبقى العلاقة قائمة.