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عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية ماليزيا

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عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية ماليزيا عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية ماليزيا

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في ديوان عام الوزارة، أمس، حنيفة أمان وزير خارجية ماليزيا. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا، وسبل دعمها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات. وأعرب سموه، عن أمله في أن تسهم الزيارة الحالية لوزير خارجية ماليزيا للدولة، في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة ومجالات التعاون المشترك، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات، ستدعم جهود ماليزيا في تقديم مساعدات إنسانية للاجئي الروهينغا.

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