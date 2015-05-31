المدافع هم الأبطال - 5 حقائق عن تتويج أرسنال بكأس إنجلترا

المدفع ضرب فدمر فأحرق منافسه وأعلن نفسه بطلا لكأس إنجلترا. أرسنال 4-0 أستون فيلا. انتصار وتتويج كتب حقائق جديدة في تاريخ البطولة وأرسنال.

أرسنال فاز على أستون فيلا 4-0 ليتوج بطلا لكأس إنجلترا للمرة الـ12 في تاريخه ويحافظ على لقبه الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

ثيو والكوت أولا ثم هدف ولا أروع من المتألق أليكسيس سانشيز وبير ميرتساكر يضع بصمته بهدف ثالث ثم الختام عن طريق أوليفير جيرو. رباعية استحقها أرسنال ليحافظ على لقبه للعام التالي على التوالي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق عن تتويج أرسنال بكأس إنجلترا

** الأول

أرسنال أصبح أكثر فريق في تاريخ إنجلترا يحقق بطولة كأس إنجلترا.

12 لقبا جعل أرسنال في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالكأس متخطيا رقم مانشستر يونايتد صاحب الـ11 لقب.

1930، 1936، 1950، 1971, 1979، 1993، 1998، 2002، 2003، 2005، 2014، 2015 ألقاب كأس إنجلترا لأرسنال.

** الصدارة

بعد رفع كأس إنجلترا أصبح الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أكثر مدرب توج بلقب كأس إنجلترا.

فينجر بـ6 ألقاب تخطى رقم أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد صاحب الـ5 ألقاب.

جورج رامزي مدرب أستون فيلا حقق أيضا 6 ألقاب كأس إنجلترا.

** ويمبلي

فوز أرسنال 4-0 أمام أستون فيلا هو أكبر فوز في مباراة نهائية على ملعب ويمبلي الجديد.

وبتاريخ نهائي الكأس. فوز أرسنال هو الأكبر منذ انتصار مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 4-0 عام 1994.

انتصار بفارق 4 أهداف هو الأكبر.

** المقاتل

أليكسيس سانشيز سجل واحد من أفضل أهداف أرسنال هذا الموسم في النهائي.

هدف كتب تاريخا جديد في البطولة. إذ أصبح سانشيز أول لاعب من تشيلي يسجل في نهائي الكأس منذ عام 1952.

التشيلي جيورجي روبليدو لاعب نيوكاسل سجل في نهائي الكأس عام 1952 وللمصادفة كان الهدف في شباك أرسنال.

** ثيو

والكوت افتتح مهرجان المدفعجية ومهد الطريق لتتويج أرسنال باللقب بعد الهدف الأول أمام أستون فيلا. هدفا كتب تاريخا جديدا لأرسنال.

وأصبح والكوت أول لاعب إنجليزي يسجل لأرسنال في نهائي كأس إنجلترا منذ عام 2002.

الإنجليزي راي بارلور سجل لأرسنال في نهائي كأس إنجلترا عام 2002 في تتويج أرسنال على حساب تشيلسي.