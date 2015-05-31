تقرير - أرقام هجوم بينيتيث ترد على اتهامه بالدفاع

جمهور ريال مدريد يخشى من حقيقة أن مدربه المقبل رافايل بينيتيث شهير بخططه الدفاعية، لكن أرقام المدير الفني الإسباني تقول عكس ذلك.

وحقق نابولي رقما قياسيا هجوميا مع بينيتيث، على مدار موسمين.

فنابولي لم يسجل 100 هدف من قبل بينيتيث في موسم واحد، ولكنه فعلها في موسمين مع المدرب المرشح لريال مدريد.

وسجل نابولي 104 هدفا في جميع البطولات في أول مواسم بينيتيث مع الفريق، بمعدل 1.96 هدفا في كل مباراة.

وفي الدوري، سجل نابولي 77 هدف أقل من يوفنتوس البطل بثلاثة أهداف فقط.

وأعاد نابولي الأمر هذا الموسم أيضا، حيث سجل 102 هدفا في كل البطولات. منهم 68 هدفا في الدوري وهم أصحاب ثاني أقوى هجوم بعد يوفنتوس.

ويلعب نابولي مباراته الأخيرة في الدوري أمام لاتسيو غدا الأحد.

أرقام بينيتيث الهجومية لم تبدأ مع نابولي، فتشيلسي سجل معه 99 هدفا في 48 مباراة خلال 7 أشهر. وأنهى ليفربول ثلاثة مواسم بتسجيل أكثر من 100 هدف.