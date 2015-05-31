بالصور..كمين أمنى بالشرقية يقبل رأس ضابط بتر ذراعه فى حادث إرهابى

قام كمين شرطة بمحافظة الشرقية، مساء اليوم السبت، بإيقاف الرائد صلاح الحسينى الضابط بإدارة البحث الجنائى بالشرقية، وذلك أثناء استقلاله سيارة برفقة أقاربه، بالقرب من الكمين الأمنى بالمحافظة وقاموا بتحيته وقام بعضهم بتقبيل رأسه.

يذكر أن الحسينى عاد أمس الجمعة من لندن إلى محافظة الشرقية، بعد رحلة علاج بأحد المستشفيات بلندن وبتر ذراعه اليمنى بعد عدة أيام من وصوله، بعد تعرضه لحادث إرهابى يوم 28 نوفمبر الماضى، أثناء خروجه مع القوات لتمشيط مدينة أبوكبير، وقام إرهابيون بزرع عبوة ناسفة أسفل مدرعة الشرطة، أسفرت عن إصابته إصابة بالغة.



>

الرائد صلاح الحسينى فى سيارة الشرطة



>

الرائد صلاح الحسيى أثناء إجازته



>

الضابط أثناء إحدى المأموريات بمدينة الصالحية



>

صورة للضابط قبل ساعات من سفره من لندن



>

الضابط أثناء استيقافه من قبل الكمين



>

ضباط وأفراد الكمين يهنئون الضابط بعودته من لندن



>

أحد رجال الشرطة يقبل رأس الضابط