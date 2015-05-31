تمكنت مديرية تموين بنى سويف اليوم، السبت، برئاسة شعبان عبدالعال بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ، من ضبط مصنع يتلاعب فى أوزان أكياس السكر ببنى سويف.إعلان - Ads إعلان - Ads
حيث تمكنت الحملة من ضبط "إكرام ، ع" مدير مصنع مواد غذائية لتلاعبه فى الأوزان وتعبئة سكر ناقص الوزن، وتم ضبط كمية قدرها 150كيلو جراما.
حيث تمكنت الحملة من ضبط "إكرام ، ع" مدير مصنع مواد غذائية لتلاعبه فى الأوزان وتعبئة سكر ناقص الوزن، وتم ضبط كمية قدرها 150كيلو جراما.
>تم التحفظ على المضبوطات وحرر له المحضر 9272 جنح قسم بنى سويف.
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