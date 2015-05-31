تمكنت مديرية تموين بنى سويف اليوم، السبت، برئاسة شعبان عبدالعال بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ، من ضبط مصنع يتلاعب فى أوزان أكياس السكر ببنى سويف.

حيث تمكنت الحملة من ضبط "إكرام ، ع" مدير مصنع مواد غذائية لتلاعبه فى الأوزان وتعبئة سكر ناقص الوزن، وتم ضبط كمية قدرها 150كيلو جراما.

>تم التحفظ على المضبوطات وحرر له المحضر 9272 جنح قسم بنى سويف.

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